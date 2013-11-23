У Лондоні пройшов мітинг на підтримку української євроінтеграції

Як повідомляє кореспондент УНІАН з Лондона, учасники мітингу тримали гасла: "Брюссель! Не здавай Україну!", "Путін, руки геть від України!" та інші.

Також учасники акції тримають в руках прапори України та Європейського Союзу. Вони висловили вимогу до уряду України скасувати своє рішення про відмову від подальшої євроінтеграції держави.

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"Український уряд ще має час змінити своє рішення про призупинку євроінтеграції і не відмовлятися від європейського курсу, який обрав український народ", - сказав виступаючи перед учасниками акції директор Українського Інституту у Лондоні юрист Ендрю Гундер.

Віце-президент Союзу українців Британії Ірина Терлецька заявила у своєму виступі: "Україна не повинна поступатися під російським тиском, а має рухатися до Європи!"

У своїй заяві у п'ятницю глава британського дипломатичного відомства Вільям Хейг висловив жаль з приводу рішення уряду України призупинити роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, яку планували підписати на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі наприкінці наступного тижня.