Оновлений «Київський форум» стартує вже у грудні

Соціальне ток-НЕшоу «Київський форум» повернеться на телеекрани киян вже у грудні.

Автор і ведуча проекту Рена Назарова вважає, що на фоні стагнації суспільно-політичної ситуації в Києві існування постійно діючого дискусійного майданчика для київської громади вкрай необхідне.

Відтепер телепрограма не лише висвітлюватиме актуальні київські проблеми, а й сприятиме їх вирішенню через формування громадської думки, згуртування київського соціуму та відновлення реального місцевого самоврядування у столиці.

Оновлений «Київський форум» виходитиме щовівторка о 19.30 на телеканалі ZIK (www.zik.ua/tv).

Перший вихід програми планується вже 10 грудня.

Тема ефіру: "Чи бути київському Майдану?"

Незмінне гасло форуму: «Доля нашого міста – тільки у наших руках!»

Бажаючі взяти участь в передачі можуть звертатися електронною поштою на адресу info@kiev-forum.org або телефонувати за номером (097) 905-25-95 (координатор проекту Гуля Соколова).