В іспанському місті Торрев`єха з`явилася вулиця України.

Як повідомляє ТСН, її з нагоди вшанування 80-х роковин Голодомору відкрив місцевий мер разом з українським консулом.

Перейменування вулиці відбулося на прохання української громади. У місті проживають 2,5 тис. українців. Це близько 2% жителів міста, які активно беруть участь у житті Торрев`єхи.

Раніше вулиця носила ім`я іспанського регіону Сан Мігель де Салінас.