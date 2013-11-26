В іспанському місті Торрев'єха з'явилася вулиця України
09:25, 26 листопада 2013Суспільство
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У місті проживають 2,5 тис. українців.
В Іспанії перейменували вулицю / Кадр із ТСН
В іспанському місті Торрев`єха з`явилася вулиця України.
Як повідомляє ТСН, її з нагоди вшанування 80-х роковин Голодомору відкрив місцевий мер разом з українським консулом.
Перейменування вулиці відбулося на прохання української громади. У місті проживають 2,5 тис. українців. Це близько 2% жителів міста, які активно беруть участь у житті Торрев`єхи.
Раніше вулиця носила ім`я іспанського регіону Сан Мігель де Салінас.
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