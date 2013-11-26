У Києві затримали підпалювачів авто, які знищили десятки машин

Столична Державтоіспекція змогла схопити піроманів на гарячому. У понеділок, близько половини третього дня, екіпажу відділу ДАІ Дарницького району надійшла інформація про те, що на вулиці Чавдар біля будинку № 9 невідомі намагаються підпалити автомобіль «Сеат».

Під'їжджаючи до місця події, правоохоронці побачили чоловіка, який нервово жестикулював і вказував міліціонерам на хлопця, що тікав. Співробітники Державтоінспекції змогли затримати невідомого на сусідній вулиці. Як з'ясувалося, чоловік намагався підпалити відразу три автомобілі. Він вже облив їх бензином і кинув ганчірку. Але довести до кінця задумане завадив власник однієї з машин, повідомляє first-gear.in.ua.

За словами очевидців, затриманий був не один. Ще двом невідомим вдалося втекти з місця на «Ладі Пріора» з харківськими номерами в бік Південного мосту. Інформацію про це патрульні передали черговому по місту. Через 20 хвилин співробітники ДАІ Печерського району затримали «Ладу» біля палацу «Україна». При цьому зловмисник вже встиг зняти з автомобіля номерні знаки. А ось другий зник затримали трохи пізніше в одному з кафе у палацу «Україна».

Підпалювачами виявилися харків'янами. Двоє з трьох затриманих вже мали проблеми з законом. Скільки підпалів на їх рахунку з'ясовує слідство. Так само поки не ясно, з якою метою молоді люди знищували чужі автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, за останній час в Києві було спалено десятки автомобілів. Останній такий випадок, коли за одну ніч було спалено близько десятка авто, стався кілька днів тому. За одну ніч столичним рятувальникам довелося кілька разів виїжджати на гасіння пожеж в автомобілях.

Так, в ніч з 20 на 21 листопада близько другої години ночі на одній з вулиць Києва спалахнув автомобіль «Шкода», що стояв на саморобній стоянці. Машина згоріла майже моментально, а вогонь швидко перекинувся на сусідні «Деу Ланос», «Шевроле Лачеті», «Нексію» і «Шевроле Авео». Причиною пожежі став підпал.

Вже через півгодини рятувальникам довелося відправитися на виклик на сусідню вулицю. Там підпалили «Ніссан » і «Міцубісі», які згоріли до тла. Крім того, пошкодженим виявився ще один «Ніссан», який стояв поруч. А в ще одному авто виявилося розбите скло.

Вже під час ліквідації вогню пожежники почули гучний хлопок - це був черговий підпал, загорілися «Форд» і китайський позашляховик.

У цілому за одну ніч невідомі встигли знищити і пошкодити 10 автомобілів.