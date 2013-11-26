Українців переобтяжують згодами на обробку персональних даних - обмудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відзначає, що українців переобтяжують згодами на обробку персональних даних.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам під час міжнародної конференції щодо захисту персональних даних вона відзначила, що з 1 січня 2014 року починається компетенція уповноваженого ВР з прав людини, як наглядового органу за захистом прав осіб при обробці персональних даних.

Лутковська додала, що в самому законі передбачені зрушення щодо цієї системи. “Скасована як така реєстрація баз персональних даних. Є лише нотифікація тих баз персональних даних, які стосуються дуже чутливих проблем конкретної особи і відповідно лише вони підлягають нотифікації”, - сказала омбудсмен.

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Лутковська додала, що той реєстр, який вестиметься на сайті уповноваженого, буде абсолютно відкритим для того, щоб кожна особа мала можливість, поспілкувавшись із оператором обробки персональних даних, перевірити ці дані.

Крім того, відзначила Лутковська, якщо раніше Державна служба захисту персональних даних більше концентрувалася на питанні технічного захисту персональних даних, то зараз більша увага приділятиметься саме захисту прав людини при обробці персональних даних.

“У мене викликає стурбованість, коли зараз згоду на обробку персональних даних необхідно надавати при кожному буденному дійстві, яке здійснює людина”, - сказала Уповноважений і навела приклади, що зокрема це відбувається під час звернень по медичну допомогу, отримання субсидій, дипломів про освіту чи коштів при народженні дитини.

Лутковська висловила думку, що це “переобтяження сьогоднішньої ситуації згодою на обробку персональних даних”.

“Частина з цих вимог на згоду на обробку персональних даних, мені здається, просто не є потрібною. І у зв`язку із тим, що у нас ще і суспільство не дуже готове до застосування цього законодавства, і суспільство не зовсім розуміє, що таке обробка персональних даних, відповідна особа може відмовитись від обробки і відповідно їй можуть відмовити в наданні того, на що вона має право”, - сказала Лутковська.

Також під час конференції, відповідаючи на запитання стосовно того, чи не порушує закон про Єдиний демографічний реєстр права людини, Лутковська зауважила, що до нього ще не ухвалено жодних підзаконних нормативно-правових актів.

“У зв`язку з цим говорити чи закон може чи не може порушувати права людини, думаю рано”, - сказала вона і додала, що спочатку потрібно буде подивитися на систему реалізації цього закону та ступінь доступності персональних даних відповідно до підзаконних нормативно-правових актів.

Лише після цього, зауважила Лутковська, можна говорити про порушення чи непорушення прав людини.