Генконсульство Польщі в Вінниці розпочало видачу шопінг-віз

Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці оголосило про початок видачі шопінг-віз.

Як сказано в повідомленні Секретаріату ГК РП у Вінниці, яке є у розпорядженні УНІАН, громадяни України, які офіційно зареєстровані на території Чернівецької, Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей можуть подавати документи на отримання візи з метою закупівельного туризму.

«Перша така віза є короткостроковою з одним в’їздом і видається на 7 днів. Для цього, окрім анкети, фото та паспорта, слід подати клопотання до консульства. Формуляр клопотання видається в консульстві чи пункті прийому анкети безкоштовно. Також можна видрукувати з офіційної веб-сторінки консульства, скориставшись закладкою ”візові анкети”», - зазначено у повідомленні.

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У ГК РП у Вінниці повідомили, що наступна віза буде багаторазовою, з терміном дії до одного року. «Підставою до отримання багаторазової річної візи в рамках закупівельного туризму в Польщі буде представлення оригіналу іменного товарного чеку (рахунку, фактури), які підтверджуватимуть здійснення покупки на території Республіки Польща у період дії попередньої візи», - сказано у повідомленні.

Прийом документів відбувається в Генеральному консульстві РП у Вінниці після реєстрації візової анкети в системі e-konsulat, або ж через Пункти прийому візових анкет до Польщі в Житомирі, Вінниці, Хмельницькому або ж Чернівцях.

Як повідомляв УНІАН, Генеральне Консульство Республіки Польща, яке обслуговує Вінницьку, Хмельницьку і Житомирську області відкрилося у Вінниці 5 лютого 2010 року. З вересня 2013 року консульство обслуговує також Чернівецьку область.

За підсумками 2013 року планується видати близько 60 тис. віз, зростання в порівнянні з 2012 роком становитиме близько 30%.