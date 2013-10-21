У ЄС змінився принцип підрахунку днів за шенгенською візою

За новим декретом європарламенту, змінюються правила підрахунку днів за шенгенською візою. Нові правила стосуються також терміну короткочасного перебування туристів з-за меж ЄС, яким не потрібна віза для в'їзду в Шенген.

Якщо раніше на території країн Шенгенської угоди можна було провести максимум дев'яносто днів на півріччя , починаючи з першого в'їзду в одну з шенгенських країн , то тепер прикордонники будуть робити підрахунок по-іншому. Відтепер закон говорить , що термін максимального перебування в шенгенських країнах становить «90 днів у будь-який період 180 діб» . Тобто , при виїзді з Шенгену на кордоні перевірятимуть, що в попередній виїзду 180- денний термін кількість максимально допустимих днів не було перевищено, передає YLE.fi. Поїздку до Шенгенські країни можна здійснити і за двома візами, якщо пізніша починається відразу після закінчення попередньої . Виїжджати за межі шенгенської зони не потрібно.

Термін перебування буде розраховуватися і в цьому випадку за новою схемою. Перебування з видом на проживання або національною візою однієї з шенгенських країн не вважається короткочасним, тому нові правила до нього не відносяться. При підрахунку також не враховуватимуться дні, проведені в країнах Євросоюзу, що не входять до Шенгенської зони(Великобританія, Ірландія, Болгарія, Румунія, Хорватія і Кіпр).

На сайті Єврокомісії є калькулятор, за допомогою якого можна підрахувати термін перебування в шенгенських країнах (англійською мовою).