Біля Кабміну почали ремонтувати бруківку

Як передає кореспондент УНІАН, наразі робітники частково розібрали бруківку на в'їзді до Кабміну і продовжують розчищати під нею пісок.

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Водночас, близько 20 представників ВО “Свобода”, які щойно приєдналися до учасників акції біля Кабміну, стоячи біля цих працівників, які разом із міліціонерами знаходяться за огорожею, скандують: “Свобода прийде - порядок наведе!”, “Зека геть!”.

Як повідомляв УНІАН, опозиція проводить пікетування Будинку уряду. Основна вимога учасників акції – підписати Угоду про асоціацію України з ЄС на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада.