Виробництво пива в Україні в 2013 році скоротиться мінімум на 10% - «Укрпиво»

«У кращому разі, в цьому році пивна галузь впаде на 10% порівняно з 2012 роком» , - сказав УНІАН виконавчий директор асоціації Ігор Товкач.

За його словами, скорочення виробництва, зокрема, пов'язане зі зниженням споживання пива населенням, несприятливою погодою на початку осені і зростанням тіньового ринку алкоголю.

Виходячи з цього, Товкач вважає за необхідне на державному рівні зайнятися проблемою падіння ринку пива, а також розробити алкогольну та акцизну політику, на яку могли б орієнтуватися інвестори.

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«Якщо сьогодні влада терміново не здійснить кроки для того, щоб розібратися, чому відбувається скорочення ринку і що потрібно зробити, щоб ринок піднявся, то, як мінімум, до квітня наступного року три найбільші виробники пива України зможуть завантажити свої потужності тільки на 20-25%», - сказав Товкач.

«Для чіткого розуміння менеджментом компані, яким чином краще оптимізувати виробництво, вкрай необхідно дати чіткий сигнал інвесторам, яким чином ситуація розвиватиметься далі», - додав він.

Він підкреслив, що якщо влада залишиться байдужою до ринку пива, то Україна цілком може повторити негативний досвід Росії, де за останні 3 року виробництво пива скоротилося на 18 % і були закриті 7 заводів.

«У Росії великі виробники пішли шляхом закриття заводів. А з 1 січня 2014 закриється один з найсучасніших заводів в Москві, який побудувала компанія Anadolu Efes. І цей сценарій дуже реалістичний для України. Про це вже попереджали вищі менеджери і «Сан ІнБев» , і «Карлсберг», - сказав Товкач.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, українські пивовари в січні -жовтні 2013 виробили 239 млн декалітрів пива, що на 7,5 % менше аналогічного показника минулого року.