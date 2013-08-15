Росія не пускає до себе пиво «Оболонь»

Митниця Російської Федерації не пропускає через кордон продукцію найбільшого українського виробника пива і безалкогольних напоїв корпорації «Оболонь», повідомила УНІАН прес-служба корпорації.

«Стоять всі українські експортери. Нас теж не пропускають», - повідомила прес-секретар «Оболоні» Оксана Пирожок.

Виконавчий директор асоціації «Укрпиво» Ігор Товкач повідомив, що, окрім компанії «Оболонь», більше ніхто не експортує пиво на російський ринок.

«Окрім «Оболоні» практично ніхто не експортує свою продукцію до Росії... «Оболонь» справді найсильніший експортер, і компанії такі затримки можуть завдати певного збитку», - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, Інкерманський завод марочних вин, що входить до складу групи Inkerman International, повідомив про затримку його продукції на російській митниці.

12 серпня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, які ввозяться на територію РФ більш як 40 українськими підприємствами і компаніями.

14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому вирішенню торгових спорів з РФ, які призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею.

Разом з тим, прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук’яненко заявив, що уряд України «не треба підштовхувати», він і так вживає заходів для ліквідації проблем, які «створюються» у взаємній торгівлі з Російською Федерацією, і зацікавлений у тому, щоб ці перешкоди були ліквідовані.

Довідка УНІАН. До складу корпорації «Оболонь», окрім заводу в Києві (ПАТ «Оболонь»), входять «Пивоварня Зіберта» (Фастів, Київська обл.), Охтирський пивзавод (Сумська обл.), Севастопольський завод напоїв, Бершадський пивкомбінат (Вінницька обл.), підприємство з виробництва пива і безалкогольних напоїв «Красилівське» (Хмельницька обл.).

Також до складу корпорації входять інші підприємства, зокрема, з виробництва солоду, агропідприємство, що спеціалізується на вирощуванні ячменю, завод з виробництва склотари.

У 2012 році корпорація «Оболонь» збільшила виробництво пива порівняно з 2011 роком на 1,8% - до 89,5 млн. дал, а також збільшила чистий прибуток на 88,9% - до 223,878 млн. грн.