Київська влада попереджає про епідемію грипу

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.

«Протягом останнього часу збільшилася кількість викликів швидкої медичної допомоги та звернень в амбулаторно- поліклінічні заклади з приводу захворюваності на ГРВІ та грип. Так, в неділю, 24 листопада 2013, до медиків звернулося 69 особи (з них 58 - діти), а наступного дня, в понеділок 25 листопада 2013, кількість звернень за екстреною медичною допомогою збільшилася в 2 рази - до 127 чоловік (з них 93 дитини)», - йдеться в поширеному департаментом повідомленні.

Експерти також акцентують увагу на тому, що ситуація може погіршитися через похолодання, яке насувається на столицю.

«Незважаючи на те, що захворюваність на 47 тижні не досягає епідемічного порогу, медики попереджають - у зв'язку із змінами погодних умов жителі столиці повинні бути пильними по відношенню до захворювань, які передаються повітряно-крапельним шляхом, і максимально обмежити контакт з оточуючими», - рекомендують в Департаменті охорони здоров'я.