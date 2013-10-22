СЕС: В Україні грипом та ГРВІ перехворіли понад 181 тисяча осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолій Пономаренко під час прес-конференції на тему: ”Епідситуація за 9 місяців. Грип”.

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За словами Пономаренка, санітарно-епідеміологічна ситуація в нашій країні станом на кінець жовтня характеризується як стабільна та керована. Він зазначив, показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують емідемічні в жодному з регіонів нашої держави і перебувають у межах від -4% в Дніпропетровську до - 0,55% в Харківській області. Порівняно з минулим тижнем темпи приросту захворюваності на грип та ГРВІ дещо зменшилися і становлять від 3,1% до 2,2%.

За прогнозами фахівців Національної академії медичних наук України, МОЗ та Державної санітарно-епідеміологічної служби України, очікується, що сезон грипу та ГРВІ в 2013-2014 роках в Україні характеризуватиметься помірною інтенсивністю. «Як і в минулому році епідемічний процес матиме хвильовий характер з можливим підйомом захворюваності наприкінці грудня та на початку березня наступного року», - повідомив головний державний санітарний лікар України.

У 2012-2013 роках в Україні грипом та ГРВІ перехворіло 6,2 млн осіб. Цей рівень є середнім за останні 4 роки. Найбільшим він був у 2009 році, коли захворіло 8,6 млн осіб.

Також, «за прогнозами ВООЗ у Північній півкулі, в тому числі і в нас в Україні, найбільше епідеміологічне значення матиме циркуляція штамів основних вірусів грипу – це А «Каліфорнія», подібний до H1N1, H3N2 «Вікторія», третій – грип B «Масачусетс-2012». Нашими фахівцями підготовлені вакцини, в які входять усі три, актуальні для поточного року штами, тобто медична галузь озброєна достатньо», - наголосив Пономаренко.