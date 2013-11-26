Путін: Українські компанії винні Росії $28 мільярдів

Росія працюватиме з Україною щодо врегулювання цієї заборгованості, а також газових боргів, незалежно від рішення Києва про євроінтеграцію.

Про це повідомив Президент РФ Володимир Путін, передає РІА Новости.

«Ми працювали з Україною, і працюватимемо незалежно від того, як Україна визначиться з підписанням документа, пов'язаного із зоною (вільної торгівлі) з Євросоюзом», - сказав Путін на прес-конференції за підсумками російсько-італійських міждержавних консультацій.

На тему: Путін: Ми не обговорювали навіть можливості перегляду газового контракту з Україною

Він повідомив, що заборгованість українських підприємств перед чотирма російськими банками: Газпромбанком, Сбербанком, ВЕБом і ВТБ перевищує 20 мільярдів доларів і ще близько 280 мільярдів рублів (що відповідає приблизно 8 мільярдам доларів).

«Ці 20 мільярдів доларів, плюс ще 8 мільярдів, плюс ще 2 мільярди доларів, які були проплачені за транзит (російського газу через територію України), – це все кредити або квазі-кредити», - сказав Путін.