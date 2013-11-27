Янукович назвав вимоги Росії у питанні євроінтеграції України (відео)
Україна хоче зберегти із Російською Федерацією стратегічні партнерські відносини. Таку думку висловив президент України Віктор Янукович.
За його словами, він провів три зустрічі із російським керівництвом, на яких обговорювались питання нормалізації двосторонніх відносин. Зокрема, під час одного такого візиту сторонам вдалось "дуже наблизилися до того, чого б хотіли з двох сторін", повідомляє ТСН.
Проте, як додав Янукович, рішення так і не ухвалили. "Щоб ухвалити рішення, треба було відповісти на одне питання: чи ми готові розглянути в повному обсязі договір про стратегічне партнерство. Коли почали поступати питання про те, чи погоджували ми (Україна) з РФ підписання угоди про асоціацію з ЄС, наша відповідь була така: "Ми не погоджували". А чи відповідає це нашим стратегічним двостороннім відносинам? А чи хочемо ми зберегти стратегічні партнерські відносини, бо це 30% українського товарообігу? Звичайно, що ми хочемо і вони хочуть. Тоді нам треба трохи повернутися назад. Подивитися договір про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Далі подивитися, що нам невигідно. І кожну позицію ми повинні проаналізувати", - заявив президент.
Янукович також зазначив, що українські експерти прийшли до такого висновку, що зважаючи на велику швидкість під час підготування угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, були допущені деякі помилки. Відтак, українська влада має намір до них повернутися.
"Аналогічні вимоги були і з Європейського Союзу. Якщо Україна веде якісь переговори з РФ щодо зони вільної торгівлі, ці дії повинні з нами узгоджуватися. Тут виникло питання: для того, щоб ми могли відрегулювати ці питання, треба сісти у форматі трьох учасників і розглянути ці питання. Вони не можуть бути розглянуті вже після підписання угоди", - підсумував Віктор Янукович.