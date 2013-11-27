Тимошенко має оплатити збитки України - Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

“Моїх повноважень тут недостатньо і моєї точки зору. Тут повинен дати відповідь суд. І Тимошенко в цьому також повинна бути зацікавлена... Якщо вона дійсно не скоювала злочин, суд дасть відповідь, скоїла — заплати кошти і тоді проси або вимагай звільнення”, - сказав він, додавши, що закони України це дозволяють.

За словами Януковича, питання Тимошенко - питання не сьогоднішнього дня.

“Питання Тимошенко - це питання 15 років життя України. Сьогодні партнери Тимошенко сидять по різним тюрмам, у різних країнах світу, сьогодні Україна платить за Тимошенко Росії борги за газ, які вона організувала на території України, а кошти перевела в офшорні зони. На ці питання треба, щоб відповідь дав суд”, - сказав він.

При цьому він зауважив, що Тимошенко уникає суду і блокує правосуддя.

На уточнююче запитання щодо позиції ЄС до Тимошенко, Янукович зауважив: “А до чого тут Європейський Союз, ви знаєте, що кажуть виборці? Я ж дуже часто зустрічаюсь з людьми і листи мені пишуть - одні її жаліють, другі... різне ставлення. Але у всіх одне питання - повинен бути суд і суд має відповісти на це питання”, - сказав Янукович.

Водночас він зауважив, що якою б не була відповідь суду, Україна і платники податків платять за рішення Тимошенко.

Він зауважив, що дуже багато часу було втрачено в євроінтеграції через те, що ЄС виставляв Україні умови.

“Якщо б не витрачали час, умовно кажучи, якщо б там два-три роки тому запропонували і сказали, давайте підпишемо, я б з зав'язаними очима підписав, і питань би не було, а нам все виставляли умови, умови, умови, умови... А чому правди не казали, треба правду казати і правді дивитись в очі. А правду треба було казати про злочини. Ви вважаєте, що красти кошти з бюджету України і платників податків - це не злочин?”, - сказав Президент.