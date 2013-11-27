Кабмін дозволив ветеранам війни й інвалідам самим обирати санаторії для лікування

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Наталію Королевську, це передбачено прийнятими сьогодні на засіданні уряду змінами до постанови Кабінету міністрів від 22 лютого 2006 р. № 187 щодо Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення.

Так, за словами Королевської, внесені зміни надають ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань та інвалідам право вільного вибору санаторно-курортного закладу, путівки до якого придбані за державний кошт.

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«Це дозволить забезпечити індивідуальний підхід до потреб кожної людини, оскільки вона сама зможе обирати оздоровчий заклад, який найбільше відповідає її потребам. Цьогоріч за таким принципом вперше оздоровлювалися громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, що вже дало позитивний результат», - сказала вона.

Крім того, за словами міністра, передбачається, що першочергово безоплатно забезпечуватимуться санаторно-курортним лікуванням інваліди війни, які брали безпосередню участь у бойових діях під час ВВВ 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією. А учасники бойових дій у період ВВВ 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуватимуться такими путівками позачергово.