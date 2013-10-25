Янукович підтримав оголошення 2015 року Роком ветеранів Великої Вітчизняної
14:41, 25 жовтня 2013Суспільство
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Україна підтримує оголошення 2015 року у Співдружності Незалежних Держав Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років
2015 рік оголосять роком ветеранів
Про це заявив Президент України Віктор Янукович на засіданні Ради глав держав СНД у вузькому форматі в Мінську, повідомляє пресс-служба Президента України.
«Ми вважаємо це нашим моральним обов'язком перед поколінням, яке винесло на своїх плечах всі тяготи воєнного лихоліття», - сказав Президент.
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На думку глави держави, підтвердженням вдячності і турботи про ветеранів є запропоноване рішення про заснування єдиних ювілейних нагород до 70-ї річниці Перемоги.
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