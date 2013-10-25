Янукович підтримав оголошення 2015 року Роком ветеранів Великої Вітчизняної

Про це заявив Президент України Віктор Янукович на засіданні Ради глав держав СНД у вузькому форматі в Мінську, повідомляє пресс-служба Президента України.

«Ми вважаємо це нашим моральним обов'язком перед поколінням, яке винесло на своїх плечах всі тяготи воєнного лихоліття», - сказав Президент.

На тему: До 70-річчя визволення Києва ветерани отримають матеріальну допомогу від міста

На думку глави держави, підтвердженням вдячності і турботи про ветеранів є запропоноване рішення про заснування єдиних ювілейних нагород до 70-ї річниці Перемоги.