Офіційний курс валют на 28 листопада

18:41, 27 листопада 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

НБУ встановив курс гривні

На 28 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 27 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1086.7283 (на 27 листопада – 1082.8117)

10 RUR – 2.4218 (на 27 листопада – 2.4230).

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