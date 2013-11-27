Офіційний курс валют на 28 листопада
18:41, 27 листопада 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
НБУ встановив курс гривні
На 28 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 27 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1086.7283 (на 27 листопада – 1082.8117)
10 RUR – 2.4218 (на 27 листопада – 2.4230).
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