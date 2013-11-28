На Євромайдані у Львові затримали студента з пістолетом

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на прес-службу міліції Львівської області.

Згідно з інформацією, мітингувальники розповіли правоохоронцям, що на майдані перебуває молодик, який поводить себе неадекватно і, що у нього, може бути зброя.

Працівники патрульної служби перевірили документи та провели поверхневий обшук чоловіка, на якого вказали активісти.

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"У 17-річного студента одного з навчальних закладів Львова виявили предмет, схожий на пістолет", – зазначили у міліції.

Його доставили у Галицький райвідділі міліції Львова.

Окрім цього, на тому ж місці, працівники патрульної служби Галицького райвідділу міліції побачили кількох молодих людей, які палили фаєри та кидали петарди в сторону учасників мітингу.

Правоохоронці затримали трьох осіб, у яких вилучили фаєри та петарди. Хлопців доставили у Галицький райвідділ міліції.

Затриманими виявилися 19-річний мешканець Радехівського району Львівської області, студент одного з вищих навчальних закладів Львова та двоє 17-річних львів’ян.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство).

Затриманих направили на експертизу на предмет встановлення факту алкогольного або наркотичного сп’яніння.