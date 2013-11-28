У Кривому Розі знайдено повішеним стажера прокуратури

У Кривому Розі 26 листопада знайдено повішеним 22-річного стажера прокуратури одного з районів міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

За інформацією прес-служби, на місці працює оперативно-слідча група. За фактом загибелі відкрито кримінальне провадження з попередньою за кваліфікацією за ст. 115 ч. 1 ККУ (умисне вбивство) .

Деталі події прокуратура наразі не повідомляє.

Водночас ЗМІ Кривого Рогу повідомляють, що загиблий 24 листопада пішов з дому та не повернувся . В ході пошуків зниклого чоловіка працівники міліції вранці 26 листопада знайшли його тіло повішеним у дворі дачі, яка належить його матері. Також повідомляється, що руки загиблого були зв’язані за спиною.

Ведеться слідство.

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