Засуджений за зґвалтування і вбивство повісився на телевізійному кабелі

У Рівненській області на території Городищенської виправної колонії вчора ввечері повісився засуджений до довічного ув’язнення.

Про це УНІАН повідомила старший інспектор управління пенітенціарної служби України в Рівненській області, яка відповідає за зв’язки з пресою, Віта Чубюк.

За її словами, чоловік повісився у себе в камері, зробивши зашморг з телевізійного кабелю. Коли його побачили охоронці, він був ще живим. Лікарі намагались врятувати йому життя, але спроби були марними. Прощальної записки ув'язнений не залишив.

Читайте також: У тюремній вечірній школі повісився ув'язнений

Довічне ув’язнення загиблий отримав за зґвалтування та вбивство. До цього він вже мав три судимості.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня у Катеринівській виправній колонії Рівненської області повісився грабіжник із Полтавщини, який мав вийти на волю в 2016 році. Прощальної записки він також не залишив.