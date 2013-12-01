Майдан Незалежності охороняє незначна кількість солдатів внутрішніх військ

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому ніде не видно ні спецпризначенців, ні автотранспорту, в якому базувались спецпризначенці та міліціонери. Зокрема, ввечері 30 листопада на вулиці Інститутській стояло до 10 автобусів міліції та спецпризначенців, на даний момент там немає жодного міліцейського транспорту.

Також помітно, що солдати внутрішніх військ невеликими групами по 2-3 чоловіки залишають площу. Візуально загалом кількість солдатів внутрішніх військ не перевищує 50 осіб.

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В той же час на огородженій території Майдану Незалежності працює техніка та працівники “Київблагоустрою”, які проводять якісь упорядкувальні роботи.

Кількість мітингуючих на Майдані Незалежності також незначна, переважно, люди йдуть в сторону парку Тараса Шевченка, де на 12.00 скликається Народне віче.

Як повідомляв УНІАН, вночі 30 листопада «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме у понеділок, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

Це викликало обурення громадян – і зібрало надзвичайно масові акції протесту у Києві та інших містах держави.