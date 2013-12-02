Вхід до Адміністрації Президента перегороджено бійцями “Беркуту”
Вхід до Адміністрації Президента перегороджено з боку вулиці Інститутської бійцями “Беркуту” та міліціонерами.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі їх там знаходиться близько 200 осіб. За ними стоїть кілька автобусів.
Також є кордон зі щитів.
Водночас поодинокі люди можуть проходити повз кордон міліції і рухатися в сторону Адміністрації Президента. Ці люди кажуть, що йдуть на роботу.
Читайте також: Мітингувальники заблокували рух транспорту під Кабміном
Ближче до проїжджої частини по вулиці Інститутській також стоять залізні паркани, біля яких кілька десятків людей. Втім, і через ці паркани можна проходити. Також люди збираються на вулиці Інститутській і закликають всіх, хто виходить з метро на станції Хрещатик, до страйку.
Наразі біля клубу Кабінету міністрів зібралось близько 200 людей. Вони тримають в руках прапори України. Також у людей на одязі стрічки з національною символікою.