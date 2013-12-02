Вхід до Адміністрації Президента перегороджено бійцями “Беркуту”

Як передає кореспондент УНІАН, наразі їх там знаходиться близько 200 осіб. За ними стоїть кілька автобусів.

Також є кордон зі щитів.

Водночас поодинокі люди можуть проходити повз кордон міліції і рухатися в сторону Адміністрації Президента. Ці люди кажуть, що йдуть на роботу.

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Ближче до проїжджої частини по вулиці Інститутській також стоять залізні паркани, біля яких кілька десятків людей. Втім, і через ці паркани можна проходити. Також люди збираються на вулиці Інститутській і закликають всіх, хто виходить з метро на станції Хрещатик, до страйку.

Наразі біля клубу Кабінету міністрів зібралось близько 200 людей. Вони тримають в руках прапори України. Також у людей на одязі стрічки з національною символікою.