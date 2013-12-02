Газпром втратив монополію на експорт зрідженого газу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, законом вносяться зміни у Федеральний закон «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» і Федеральний закон «Про експорт газу», що передбачають розширення складу суб'єктів економічної діяльності, яким надається право на експорт газу природного в зрідженому стані.

Відповідно до закону, право на експорт ЗПГ, крім Газпрому і його дочірніх товариств, надається також компаніям, ліцензія на користування надрами яких станом на 1 січня 2013 року, передбачає будівництво заводу з виробництва зрідженого природного газу або напрямок видобутого газу для скраплення на такий завод. Експортувати ЗПГ також зможуть держкомпанії, які є користувачами ділянок надр, розташованих у межах внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу, включаючи Чорне та Азовське моря. Частка участі держави в таких держкомпаніях повинна складати більше 50%.

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Таким чином, до експорту ЗПГ, крім Газпрому, можуть бути допущені Роснефть і проект Ямал ЗПГ, який реалізується за участю НОВАТЕК.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2013 року президент РФ Володимир Путін повідомив, що Російська Федерація має намір збільшити виробництво зрідженого природного газу і поетапно лібералізувати його експорт.

За словами Путіна, частка Росії у світових поставках скрапленого природного газу складає всього 3,6%.

21 червня Путін повідомив, що очікуване подвоєння споживання зрідженого природного газу в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону дозволяє Росії прийняти рішення про поступову лібералізацію експорту ЗПГ.