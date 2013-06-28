Міллер: Газпром має намір зайняти 15% світового ринку зрідженого газу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив на річних зборах акціонерів компанії.

«Наша мета - зайняти близько 15% світового ринку зрідженого природного газу», - сказав Міллер.

За його словами, зараз частка компанії становить 5%.

Міллер наголосив, що в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону прогнозується невелике зростання попиту на енергоресурси. «Нарощувати присутність в АТР ми будемо, перш за все, за рахунок збільшення власного виробництва зрідженого природного газу. ЗПГ дозволяє продавати продукцію кінцевим споживачам без участі транзитних країн. Він також дає можливість маневрувати товарними обсягами з метою використання вигод кон'юнктури і одержання арбітражного прибутку на спотовому ринку», - сказав він.

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За словами Міллера, в 2012 році «Газпром» реалізував 22 партії ЗПГ обсягом 1 млн. 440 тис. тонн.

Крім того, Міллер зазначив, що минулого року компанія уклала контракти на поставки ЗПГ до Індії та Республіки Корея. Так, наприклад, договір на поставки до Індії передбачає постачання російського ЗПГ в обсягу 2,5 млн. тонн на рік упродовж 20 років і забезпечує вихід на один з ринків АТР, які динамічно розвиваються, сказав він.

«ЗПГ як форма торгівлі й доставки вуглеводневої сировини не обмежує нас рамками якогось одного регіону. Так, наприклад, малотоннажний ЗПГ може знайти добрий попит в Європі, де природний газ як моторне паливо одержує новий імпульс розвитку в результаті введення в ЄС обмежень на викиди автомобільного транспорту. «Газпром» має намір розширювати свою присутність в сегменті газомоторного палива і в Європі, і в Азії», - сказав Міллер.