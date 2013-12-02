"Український дім" у Києві забарикадований меблями

Як передає кореспондент УНІАН, на вхідних дверях висить табличка з написом: “Вихідний день”.

«Український дім» охороняють близько 10 представників правоохоронних органів. Працівники міліції пояснили запобіжні заходи тим, що о 3 годині ранку була спроба штурму будівлі мітингувальниками і наразі правоохоронці охороняють «Український дім» від можливих нападів.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві триває акція громадянського протесту. 1 грудня на вулиці Києва вийшли сотні тисяч громадян, обурені жорстоким розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада.

1 грудня активісти Євромайдану захопили будівлю Київської міської державної адміністрації і Будинок профспілок.