Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства у листопаді зріс утричі

Залишок зріс до 1,2 млрд грн, тоді як у жовтні він склав 410 млн грн - мінімальний рівень з початку поточного року, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з повідомленням, у річному виразі у листопаді 2013 року порівняно з листопадом минулого року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства знизився в 7,4 разу, або на 7,636 млрд грн, з початку року залишок зріс у 8,9 разу.

На тему: Залишок на єдиному рахунку Держказначейства знизився до мінімуму з початку року

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України у жовтні 2013 року знизився до мінімального рівня з початку поточного року - 410 млн грн, що в 10 разів менше від показника на початок попереднього місяця, у 4 рази менше від показника на аналогічну дату 2012 року і на 10,5% менше від залишку на початок 2013 року, який раніше був мінімальним показником у поточному році.

За інформацією Держказначейства, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється. Зростання відбувається під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, зниження - під час пікових навантажень за витратами.