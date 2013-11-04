Залишок на єдиному рахунку Держказначейства знизився до мінімуму з початку року

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України в жовтні 2013 року знизився до мінімального рівня з початку поточного року - 410 млн грн, повідомляється на сайті Держказначейства.

Як повідомляється, залишок на єдиному рахунку Держказначейства на 1 листопада в розмірі 410 млн у 10 разів менший за показник на початок попереднього місяця, в 4 рази менший за показник на аналогічну дату минулого року і на 10,5% менший за залишок на початок поточного року, який раніше був мінімальним показником у поточному році.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України у вересні 2013 року порівняно з попереднім місяцем збільшився на 2,08% - до 4,073 млрд грн, у річному виразі у вересні 2013 року порівняно з вереснем минулого року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства знизився в 1,8 разу, з початку року залишок збільшився у 8,9 разу.

За інформацією Держказначейства, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється. Збільшення відбувається під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного і місцевого бюджетів, зниження - під час пікових навантажень з витрат.