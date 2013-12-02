Париж стурбований подіями в Києві - МЗС

15:10, 02 грудня 2013
Суспільство
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Париж висловлює стурбованість у зв'язку з подіями, що відбуваються в Києві.

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Про це заявив офіційний представник МЗС Франції Ромен Надаль.

"Франція засуджує насильство, наслідком якого стало багато поранених серед учасників протесту, серед поліцейських і журналістів. Україна готується до Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) ОБСЄ, і ми закликаємо всі сторони зберігати стриманість", - сказав Надаль, передає РІА «Новости».

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Масові акції противників політики влади України в Києві та інших регіонах країни почалися 21 листопада, коли уряд оголосив про припинення підготовки Угоди про асоціацію з Євросоюзом. У суботу бійці загону спеціального призначення "Беркут" розігнали Євромайдан у центрі Києва. У неділю в місті відбувся багатотисячний мітинг, який закінчився захопленням будівлі мерії та будинку профспілок.

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