Євросоюз закликає владу та опозицію в Україні сісти за стіл переговорів

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу заявила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кетрін Ештон.

"Ми виступаємо за дотримання основоположних принципів: права на свободу зібрань, права на свободу висловлювань та свободу засобів масової інформації. Протести мають відбуватися у мирний спосіб. Обидві сторони мають проявити стриманість. Насильство є цілком неприйнятним" – підкреслила Косьянчич.

Читайте також: Качинський закликав ЄС підготувати "великий план" підтримки України

"Ми закликаємо всі сторони українського суспільства вирішувати розбіжності у мирний спосіб, сісти і відкрито обговорити питання і спробувати дійти до обопільно-прийнятного вирішення розбіжностей", - сказала вона.

"Ми закликаємо дійових осіб українського політичного процесу розпочати діалог для досягнення прийнятного вирішення нинішніх розбіжностей", - додала Косьянчич.