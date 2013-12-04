В Україні завтра очікується мокрий сніг
12:38, 04 грудня 2013Суспільство
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Вночі у західних та північних, вдень місцями в Україні, крім півдня, невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
В Україну прийде мокрий сніг / Фото : doba.te.ua
Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, в Криму 5-10° тепла; в Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.
У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Невеликі опади, переважно мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
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У столиці невеликі опади, переважно мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.
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