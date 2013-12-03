На російському ТБ заявили, що українці мітингують через зміни у погоді (відео)

Ведучий російського телеканалу "Россия 24" почав прогноз погоди з твердження, що "українську столицю вкотре лихорадить через виступи опозиції і мінливу погоду".

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За словами синоптика, "різке погіршення політичного клімату в Україні" вкотре збіглося з переходом між сезонами.

"У Києві тривають заворушення. Почалися вони рівно в той же день, що і 9 років тому "помаранчева революція". Вкотре різке погіршення політичного клімату в Україні співпало з перехідним періодом між сезонами. І, можливо, це не випадково: вчені Колумбійського університету в США висунули сміливу теорію - погана погода провокує людей на конфлікти", - заявив ведучий.

Крім того ведучий додав, що на настрій українців вплинула не тільки погода, а й зміна атмосферного тиску.