Інфляція в листопаді сповільнилася до 0,2%

Згідно з повідомленням, у річному виразі (проти листопада 2012 року) також зафіксовано інфляцію 0,2%, із початку 2013 року (листопад 2013 року до грудня 2012 року) зафіксовано інфляцію 0%.

За інформацією Держстату, інфляцію в річному вираженні у жовтні зафіксовано вперше після дефляції три місяці поспіль і нульового значення в липні (раніше також було зафіксовано дефляцію).

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Як повідомляє Держстат, у листопаді проти жовтня 2013 року найбільше подорожчав цукор - на 5,5% (проти листопада 2012 р. - на 3,8%), яйця - на 4,3% (на 16,2%), молоко - на 2,7% (на 2,1%), масло - на 2,0% (на 7,4%), сири і м‘який сир - на 1,7% (на 5,4%), алкогольні напої - на 0,8% (на 9,6%).

Зниження цін зафіксовано на соняшникову олію - на 2,4% (на 6,9%), на фрукти - на 1,8% (на 17%), на паливо - на 0,7% (на 2,7%), на м'ясо і м'ясопродукти — на 0,6% (на 2,9%).

За рештою позицій у листопаді проти жовтня 2013 року зафіксована незначна зміна цін на рівні 0,1-0,4 п.п.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні 2013 року порівняно з вереснем прискорилася до 0,4%, при цьому зростання споживчих цін порівняно з попереднім місяцем зафіксовано вперше з травня поточного року, в річному вираженні (проти жовтня 2012 року) зафіксовано уповільнення дефляції до 0,1%, з початку 2013 року (жовтень 2013 року до грудня 2012 року) - також уповільнення дефляції до 0,2%.

Держбюджет на 2013 рік розрахований, виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень до грудня) - 4,8%, граничного дефіциту держбюджету - 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП - 3,4%.