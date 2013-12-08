На Полтавщині у ДТП загинуло двоє людей

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 7 грудня о 19.00 поблизу с. Лобачі Решетилівського району на 294-му км автошляху Київ-Харків сталося зіткнення автомобілю Volkswagen Toureg з маршрутним мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

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Внаслідок ДТП двоє осіб загинуло та 8 осіб постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Решетилівської центральної районної лікарні.