На Сумщині у ДТП загинули 5 людей
08:37, 06 грудня 2013Суспільство
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У Сумській області при зіткненні автомобілів загинули 5 осіб, серед яких дитина.
У ДТП постраждала дитина / Фото : vpoltave.info
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 5 грудня, о 21.52 поблизу м. Тростянець, на автодорозі «Суми-Полтава-Олександрія».
Внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів «Toyota Celica» та «ВАЗ 2115» на місці загинули 4 осіб та 1 дитина постраждала, яку у тяжкому стані було госпіталізовано до Тростянецької центральної районної лікарні, де в 00.50 6 грудня вона померла, йдеться в повідомленні.
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