На Сумщині у ДТП загинули 5 людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 5 грудня, о 21.52 поблизу м. Тростянець, на автодорозі «Суми-Полтава-Олександрія».

Внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів «Toyota Celica» та «ВАЗ 2115» на місці загинули 4 осіб та 1 дитина постраждала, яку у тяжкому стані було госпіталізовано до Тростянецької центральної районної лікарні, де в 00.50 6 грудня вона померла, йдеться в повідомленні.