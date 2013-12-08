Міліція кваліфікувала знесення пам’ятника Леніну як масові заворушення

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві.

«За ці дії відкрито кримінальне провадженння за статею 294 «масові заворушення», - сказали у ВЗГ.

На тему: Симоненко згадав про Бога, коментуючи знесення пам'ятника Леніну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, близько 18.00 на бульварі Шевченка у Києві кілька десятків молодиків у масках на обличчях повалили пам'ятник Леніну. Дехто з них тримав прапори партії «Свобода». Молодики також запалювали фаєри та кидали димові шашки.

На даний час біля пам’ятника перебуває близько тисячі осіб.

На постаменті, де стояв пам’ятник Володимиру Леніну на бульварі Шевченка у Києві, встановлено Державний прапор України та червоно-чорний стяг.