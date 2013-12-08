Симоненко згадав про Бога, коментуючи знесення пам'ятника Леніну

"Ми не будемо вимагати покарання для тих, кого вже бог покарав. А бог уже покарав тих, хто скоїв цей акт вандалізму, позбавивши їх розуму. Зрештою, це лише несвідомі виконавці того сценарію, який зараз нав'язують Україні американські інструктори та їх сербські помічники", - заявив лідер КПУ Петро Симоненко, пише "Сегодня".

"Але вина лежить не тільки на них. Ми з самого початку пропонували провести референдум, щоб уникнути кривавих зіткнень між прихильниками різних шляхів інтеграції, але ви пам'ятаєте, хто не давав провести нам ініціативні збори. І нинішня криза - прямий наслідок тих подій", - зазначив Симоненко.

"Що стосується пам'ятника, ми обов'язково його відновимо, коли все заспокоїться. Я вдячний Михайлу Добкіну за його ініціативу, впевнений, що вона буде врахована. А тим, хто зносив пам'ятник, я б порадив почитати Леніна. Твори Володимира Ілліча - другі у світі за кількістю видань після Біблії. Їх друкують тому, що Ленін ще сто років тому дав відповіді на всі питання, якими переймаються і прихильники, і противники Майдану", - заявив лідер КПУ Петро Симоненко.