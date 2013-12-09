У центрі Києва не працюють майже всі продуктові магазини та кафе

Як передає кореспондент УНІАН, закриті магазини, зокрема, на вулиці Городецького. Також не працюють магазини на Хрещатику, не обслуговує громадян відділення “Ощадбанку України”, не працюють ресторани мережі “Мафія”.

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На Євромайдані спокійно - люди отримують їжу з кухонь, які там розташовані.