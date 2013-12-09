У центрі Києва не працюють майже всі продуктові магазини та кафе
14:53, 09 грудня 2013Суспільство
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У центрі Києва не працюють майже всі продуктові магазини та заклади харчування.
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Як передає кореспондент УНІАН, закриті магазини, зокрема, на вулиці Городецького. Також не працюють магазини на Хрещатику, не обслуговує громадян відділення “Ощадбанку України”, не працюють ресторани мережі “Мафія”.
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