"Беркут" блокуватиме подачу на Євромайдан їжі, води та нових мітингувальників - Яценюк

Народний депутат України Арсеній Яценюк заявляє, що штурм не передбачається, а просто хочуть заблокувати подачу на Євромайдан їжі, води та прибуття нових мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив із сцени Євромайдану.

Яценюк відзначив, що “Беркут” і внутрішні війська стоять на декількох вулицях (навколо Майдану Незалежності – УНІАН), але “сюди вони заходити не будуть”.

“Єдине, що я прошу, щоб ніхто не піддався на провокації”, - підкреслив депутат.

Він пожартував, що євромайданівці будуть пригощати силовиків чаєм та їжею, “але не дуже багато, бо ще залишаться тут”.

Він закликав усіх людей на Євромайдані зберігати спокій, не піддаватися на провокації.

Яценюк наголосив, що силовики намагаються заблокувати подачу на Євромайдан їжі, води та прибуття нових мітингувальників.

“Вони не прийшли захоплювати Майдан, їхнє завдання - оточити Майдан, не дати можливості підвозити воду, підвозити їжу, підвозити спорядження і щоб підходили люди”, - зазначив Яценюк.

Зараз на Євромайдані священики різних конфесій зі сцени читають молитви. Люди сконцентрувалися близько до сцени.