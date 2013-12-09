У Миколаєві невідомі стріляли в підприємця

Про це УНІАН повідомила начальник Сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області Ольга Передеренко.

Увечері по телефону 103 надійшло повідомлення про те, що миколаївський підприємець отримав вогнепальне поранення в руку. Правоохоронці встановили, що сьогодні, 9 грудня, близько 18 години в Миколаєві на вул.Інженерній на перетині з вул Микільською підприємець зупинився на своєму автомобілі Honda Pilot, так як відчув, що колесо машини пробите. З машини «Шевроле», яка зупинилася позаду вийшли невідомі особи, вистрілили йому в руку і забрали з салону його машини кейс, в якому знаходиться майже 900 тис грн. Потім нападники поїхали.

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В даний час оголошено план «Перехоплення», на місці події проводяться слідчі дії. Потерпілого доставлено до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги.