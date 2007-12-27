Міліція здійснила ”спецвідпрацювання” центральних вулиць Житомира

Міліція Житомира під час "спецвідпрацювання центральних вулиць" міста затримала 61 водія без належних документів на автомобіль і 13 у нетверезому стані.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області.

За словами співробітниці ЦГЗ УМВС України в Житомирській області Ольги НОМЕРЧУК, у цій операції були задіяні понад 60 міліціонерів, об’єднані у 25 екіпажів дорожньо-патрульної служби.

В результаті проведеного відпрацювання правоохоронці зареєстрували 412 порушень Правил дорожнього руху. Найбільше водії порушували правила зупинки і стоянки транспортних засобів (87 фактів), що призводило до виникнення заторів. 65 водіїв ігнорували вимоги дорожніх знаків, 29 – пішохідні переходи, 28 – порушували правила проїзду перехресть.

О. НОМЕРЧУК зазначила, що мали місце й випадки підробки документів, талонів про проходження техогляду, порушення правил перевезення пасажирів маршрутними транспортними засобами.