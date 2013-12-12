У МВС пояснили, навіщо до Києва прибувають нові сили

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, коментуючи повідомлення деяких засобів масової інформації про те, що МВС стягує додаткові сили до Києва.

«Хочу заспокоїти громадян і представників ЗМІ, що це є ротація, тобто заміна особового складу, який раніше прибув для надання допомоги київському гарнізону міліції у забезпеченні громадського порядку», - зазначив начальник Управління масових та спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС України Олег Матвєйцов.

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За його словами, такі заходи міліція проводить у зв’язку із заявами опозиційних лідерів про те, що Євромайдан триватиме до 17 грудня.