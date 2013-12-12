З Донецька до Києва виїхали автобуси з міліцією
17:46, 12 грудня 2013Політика
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Сьогодні з Донецька близько 12.00 виїхали 10 автобусів з міліцією.
До Києва їдуть автобуси з донецькими міліціонерами
Про це УНІАН повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області Ігор Дьомін.
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За його словами, «6 автобусів із співробітниками патрульно-постової служби виїхали сьогодні до Києва для несення служби, щоб там змінити наших же співробітників».
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