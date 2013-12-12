З Донецька до Києва виїхали автобуси з міліцією

Про це УНІАН повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області Ігор Дьомін.

Читайте також: Києвом рухається колона автобусів з військовими - очевидець

За його словами, «6 автобусів із співробітниками патрульно-постової служби виїхали сьогодні до Києва для несення служби, щоб там змінити наших же співробітників».