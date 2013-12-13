Україна цьогоріч купить 26 мільярдів кубів російського газу — Азаров

«Нинішнього року Україна споживе на 40% менше російського газу, ніж у 2010 році, приблизно 26 млрд кубометрів проти 37 млрд кубометрів», - сказав прем'єр-міністр Микола Азаров під час загальнонаціонального круглого столу "Об'єднаємо Україну" у п'ятницю.

Як раніше повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.