Прокурору та міліціонерам, які "вішали" злочини пологівського маніяка на невинних, дали 5-7 років
У Дніпропетровській області Марганецький міський суд 12 грудня визнав чотирьох міліціонерів та слідчого прокуратури Пологівського району Запорізької області винними у катуванні, службовому підробленні, зловживанні владою
Засуджені вчинили ці дії під час досудового розслідування у кримінальних справах за фактами зґвалтування, скоєних «пологівським маніяком Ткачем».
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, слідчого прокуратури засуджено до 5 років позбавлення волі, двох міліціонерів – до 7 років з конфіскацією майна. Ще двох міліціонерів визнано винними, але звільнено через строк давності справи. (2003-2004 р.р. - УНІАН)
Судом встановлено, що працівники міліції, з метою штучного розкриття зґвалтування малолітньої дівчини, із застосуванням сили затримали жителя с. Чапаївка, якого незаконно позбавили волі і 15 діб тримали в непристосованому приміщенні ізолятора тимчасового тримання Пологівського райвідділу міліції та застосували до нього фізичне насильство з вимогами написати явку з повинною.
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„Не витримавши знущань, затриманий підписав явку з повинною, а слідчий прокуратури району, з метою створення штучних доказів по справі, допитав його без присутності захисника, чим порушив конституційне право на захист. Також він сфальсифікував протоколи допитів потерпілої і свідків. В результаті жителя с. Чапаївка було незаконно засуджено до 10 років позбавлення волі, 6 з яких він відбув”, - йдеться у повідомленні прокуратури.
За інформацією прокуратури, той же слідчий прокуратури сфальсифікував протоколи допитів потерпілої та свідків в аналогічній кримінальній справі.
Так у злочині, якого не скоював звинуватили чоловіка з відхиленнями психіки. В результаті суд постановив застосувати до цього чоловіка примусові заходи медичного характеру.
У різний час ЗМІ повідомляли про не менше десяти людей, що були ув’язнені за злочини, в яких пізніше зізнався "пологівський маніяк".