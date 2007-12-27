Німці заговорили про можливість скасування віз для українців

У Німеччині не виключають подальшого розширення шенгенського простору. Заступник голови комітету Бундестагу з міжнародних питань, соціал-демократ Ганс-Ульріх Клозе цілком може уявити собі запровадження в майбутньому безвізового режиму також з Україною і Туреччиною, передає Німецька хвиля.

Європа ще не досягла своїх кордонів, сказав Ганс-Ульріх Клозе в інтерв’ю радіостанції Deutschlandfunk. Не слід забувати, продовжив політик, що такі країни, як Україна, - це також європейські держави. На його думку, скасування візового режиму стане логічним наслідком політики сусідства. Водночас Клозе наголосив, що „це справа майбутнього і тут доведеться почекати кілька декад”. Аргументуючи на користь запровадження безвізового режиму, німецький політик нагадав, що Шенгенська угода не скасовує кордони, а лише їх відкриває. Клозе висловив переконання, що кінець-кінцем „доведеться мати справу не з єдиною європейською державою, а з Європою багатьох батьківщин”. Нагадаємо, що шенгенський простір нараховує вже 24 країни. 21 грудня паспортний контроль скасували на кордонах з новими членами ЄС у Східній Європі, а також з Мальтою.