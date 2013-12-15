У Чернівцях вбили працівника суду

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією буковинських інтернет-ЗМІ, на місце пригоди виїхала оперативно-слідча група, яка з’ясувала, що загиблий – секретар канцелярії по кримінальних справах Першотравневого районного суду м.Чернівці.

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За інформацією ЗМІ, смерть настала внаслідок вогнепального поранення в голову та побиття. За однією із версій – працівник суду загинув вночі з п’ятниці на суботу в іншому місці, а тіло потім підкинули у місце, де його знайшли.

Водночас, у прес-центрі Управління МВС в Чернівецькій області журналістам заперечили інформацію про те, що у жертву стріляли. За словами керівника Сектору зв’язків з громадськістю УМВС Романа Мигоряна, за попереднім висновком експертів, чоловік отримав травму голови внаслідок удару тупим предметом.