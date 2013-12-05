На Дніпропетровщині вбито депутата міськради

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області.

За даними прокуратури, депутата вбито з вогнепальної зброї пострілом у голову. Прокуратура не повідомляє деталей злочину. За фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ст..115 ч.1 Кримінального кодексу України.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що вбивство сталося на одній центральних вулиць міста, біля магазину побутової техніки. Також названо прізвище депутата - С.Поляков.