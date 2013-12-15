У Сумській області під час пожежі дві людини загинули, одна постраждала
У результаті пожежі в с. Боромля Тростянецького району Сумської області дві людини загинули і ще одна постраждала.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, пожежа виникла в одному з приватних житлових будинків увечері у суботу, 14 грудня.
Згідно з повідомленням, загоряння виявили випадкові перехожі, коли вогонь вже встиг охопити значну площу будівлі.
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Для ліквідації пожежі на місце події виїхав черговий караул пожежно-рятувальної частини і місцева пожежна команда. Через невчасність виклику на момент прибуття рятувальників будинок був повністю охоплений вогнем. Під час ліквідації пожежі у приміщенні були виявлені тіла двох осіб. Як з`ясувалося, загиблими виявилися жителі будинку — 68-річна господиня та її 42-річний син.
У результаті пожежі також одержав отруєння чадним газом 20-річний хлопець, який виявив пожежу і намагався врятувати людей.
Причина пожежі встановлюється.