Потепління не зашкодило українським озимим - Гідрометцентр

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістів заступник директора українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«Той сніг, який випав, а потім розтанув, не приніс ніякої шкоди озимим. Крижана кірка не з'явилася», - сказав Прокопенко.

За його словами, посіви озимих також не вимерзли, оскільки мінімальна температура грунту не опускалася нижче як 8 градусів морозу, тоді як вимерзати озимі починають при «мінус» 14 – «мінус» 16 градусах. «Тобто жодних пошкоджень або негативних явищ для зимівлі озимих на сьогодні немає», - зазначив синоптик.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, Україна в 2013 році засіяла озимими зерновими більш як 7,7 млн. га, тоді як планувалося провести сівбу на 8,2 млн. га. Недосів пов'язаний з несприятливими погодними умовами на початку осені, через які аграрії не могли проводити посівну і збиральну кампанії.

Зокрема, озимої пшениці було посіяно на площі 6,3 млн. га (94% від прогнозу), озимого ячменю - 1,17 млн. га (99%), озимого жита - 0,24 млн. га (83%).

На 29 листопада озимі зійшли на 7,6 млн. га, або на 98% засіяних площ.